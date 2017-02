Esporte Funesp estuda conselho gestor para administrar autódromo na Capital

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, estuda a criação de um conselho gestor para administrar o Autódromo Internacional de Campo Grande. Ele deu início a este trabalho em uma reunião com os presidentes da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Alves, da Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul, Vagner Coin, e da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, André Azambuja.

A reunião teve por objetivo discutir os eventos e manutenção para o Autódromo Internacional de Campo Grande. “Primeiro precisamos criar um plano de negócios para o autódromo e elaborar um regulamento interno com deveres, obrigações e responsabilidades, colocando a administração e as federações para trabalhar juntas, como um conselho”, explicou Rodrigo.

O diretor da Funesp visitou o autódromo há duas semanas e vistoriou as instalações, levantando as necessidades do local. “Nosso objetivo é fazer todas as melhorias no autódromo e, para isso, precisamos encontrar um mecanismo legal para realizar estes ajustes, tanto de iniciativa pública, quanto privada. Queremos abrir uma discussão para trazer parceiros, mas primeiro precisamos elaborar um plano de negócios para o Autódromo”, comentou.

A gestão compartilhada vem ao encontro do pensamento das entidades a motor, que aprovam uma gestão compartilhada. “Estamos confiantes. Eu entendo que a sociedade e os setores representados tomam uma decisão democrática, em conjunto, e isso proporciona ouvir todos os lados”, disse Firmo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo.

Rodrigo Terra quer tornar o local uma praça esportiva, com provas de diversas modalidades, incluindo ciclismo e até maratonas. Uma nova reunião deve ser agendada antes de apresentar o projeto final ao prefeito Marquinhos Trad.