Bem estar Funesp realiza aulão especial de ginástica hoje na praça Belmar Fidalgo.

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes) promove, nesta quarta-feira (30), um aulão especial de ginástica em comemoração aos 118 anos de Campo Grande, a partir das 18 h, na Praça Belmar Fidalgo.

O objetivo da aula é movimentar a população, reunir turmas do Programa Movimenta Campo Grande e oferecer atividades diferenciadas com aulas de ginástica e zumba em parceria com professores do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), e relembrar a importância do agosto lilás – campanha de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além de alongamento e ginástica aeróbicas serão oferecidos zumba e ritmos. Os interessados em participar da aula não precisam fazer inscrição. Basta chegar à Praça Belmar Fidalgo no horário e iniciar as atividades.

Outras atividades

Para estimular a participação dos campo-grandenses na prática regular da atividade física, a Funesp promoverá, simultaneamente ao aulão, as oficinas de Flag Football, beach tênis, lutas, tênis, grupo de corrida e funcional.

Serviço:

Aulão Especial de Ginástica – entrada gratuita

Local: Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Horário: 18 horas