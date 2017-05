Fundação Social do Trabalho Funsat itinerante leva atendimento para o bairro coophatrabalho nesta quinta-feira

Por: Redação com assessoria

Mais dois bairros de Campo Grande recebem nesta semana os serviços do Programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), levará para mais estará levando aos bairros os serviços de cadastramento de vagas e orientação sobre as ações da entidade.

O atendimento, que será realizado no período da manhã das 8h às 11h, oferece os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre a emissão de carteira de trabalho (CTPS) e habilitação do seguro-desemprego, além de informar sobre as ações promovidas pela Funsat.

Veja abaixo os locais agendados para 11 e 12 de maio:

Quinta-feira (11.05): O atendimento será feito no Centro Comunitário Coophatrabalho, na Avenida Florestal, 847, no Bairro Coophatrabalho.

Sexta-feira (12.05): O atendimento será no Cras Vila Nasser, na Rua Januário Barbosa, 366, no Bairro Vila Nasser.