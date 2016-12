Cidade Funsat oferece emprego com salário de até R$ 1,500 na Capital

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta segunda-feira (19) vagas para Operador de empilhadeira com ensino fundamental completo, experiência na função em serviços de deposito e manusear empilhadeira, salário R$ 1.500,00; Mecânico de motocicletas com ensino médio completo, experiência em serviços mecânico para auxiliar o mecânico na montagem e lavagem de motos, salário R$ 1.005,00; Atendente do setor de frios e laticínios com ensino fundamental completa experiência em fatiar frios, salário R$ 1.091,00+ salário família;

Também há vagas de Cozinheiro de restaurante com ensino médio completo, experiência e prática na função, salário R$ 1.696,00 +cesta básica e refeição no local; Auxiliar de enfermagem com ensino médio completo e informática básica, experiência em serviços em clínica radiológica com informática básica, salário R$ 1.005,00 + insalubridade; Atendente do setor de frios e laticínios com ensino fundamental completa experiência em fatiar frios, salário R$ 1.091,00+ salário família;

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego no site: maisemprego. mte. gov.br – Importante ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.

Serviço

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena – Fone: (67) -33145096 – A entrega de senhas é das 07h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda a sexta-feira.