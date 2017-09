Direitos Humanos Funsat participa do dia nacional de luta das Pessoas com Deficiência

Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Fundação Social do Trabalho – Funsat em parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos e apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social leva os serviços de intermediação de empregos para as Pessoas com Deficiência nesta terça-feira (21.09), a partir das 08h na Praça Ary Coelho.

O Programa Funsat Itinerante PCD é direcionado para Pessoas com Deficiência e tem o objetivo levar os serviços de intermediação de empregos às Pessoas com Deficiência e reabilitados do INSS, para inserção e permanência no mercado de trabalho.

Para participar é necessário levar os documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e laudo médico com a especificação do CID.

Além da Funsat Itinerante PCD as equipes da SAS e da Subsecretaria de Direitos Humanos estarão realizando diversas atividades esclarecendo à população sobre a importância da integração de políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas com deficiência na Capital.

Serviço:

Data: 21.09.17

Horário: 08h às 12h

Local: Praça Ary Coelho, Rua 14 de Julho – Centro