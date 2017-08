Utilidade Pública Funsat suspende atendimento para mudança de endereço

Foto: PMCG / Divulgação

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) informa que, em razão da mudança de endereço, os serviços de atendimento ao público se encontram suspensos. A mudança da nova sede visa proporcionar melhores condições de atendimento aos trabalhadores e servidores.

A partir do dia 28 de agosto (próxima segunda-feira), às 7 horas, a Funsat passa a atender na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória (ao lado da Igreja Ortodoxa), contará com uma estrutura mais ampla, que permitirá reunir todos os serviços oferecidos pela Funsat, como: Proinc, qualificação profissional e intermediação de empregos com acessibilidade às pessoas com deficiência (sanitários adaptados, pisos táteis e corrimãos duplos) e seis salas exclusivas para os cursos de qualificação.