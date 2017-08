Mercado de Trabalho Funsat volta a atender com 235 vagas disponíveis

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) voltou a atender na manhã de hoje(28) os atendimentos, com 235 vagas de emprego para os trabalhadores. O órgão já está no prédio novo, onde oferece mais conforto e uma ampla estrutura para os servidores e trabalhadores.

Entre as vagas disponíveis na Funsat, 100 são para a função de operador de telemarketing, 50 para operador de telemarketing aprendiz, 20 para servente de pedreiro, 20 para carpinteiro e uma (01) vaga para operador de retroescavadeira, entre outras.

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a nova sede é um dos compromissos do prefeito Marquinhos Trad que está se cumprindo, com um local que oferece melhor estrutura além de acessibilidade para atender a população, “A nova sede faz parte dos compromissos assumidos pelo prefeito, além disso a população terá mais conforto, comodidade e fácil acesso”, destaca.

Luan Carlos Antoniello, de 22 anos, elogiou o atendimento na Funsat. Do local ele foi encaminhado para a vaga de operador de telemarketing. “Gostei do novo prédio. Tudo organizado. Eu fui muito bem atendido e ainda conheci o novo aplicativo “Sine Fácil”, que permite acompanhar as vagas pelo celular. Já fui encaminhado para a vaga de operador de telemarketing e estou muito feliz”, declarou.

A nova sede – que está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (ao lado da Igreja Ortodoxa) – conta com uma estrutura que permite reunir todos os serviços oferecidos pela Funsat, como: Proinc, qualificação profissional e intermediação de empregos com acessibilidade às pessoas com deficiência (sanitários adaptados, pisos táteis e corrimãos duplos) e seis salas exclusivas para os cursos de qualificação.

Mais informações no telefone (67) 3314-9608.