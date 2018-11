Funtrab Funtrab começa a semana oferecendo 339 vagas de trabalho em Campo Grande

A primeira semana de novembro começa com 339 vagas de emprego oferecidas por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), em Campo Grande. As vagas são para diversas áreas, com oportunidades para quem tem nível superior, mas também para candidatos sem graduação e experiência.

A maior parte das vagas é para operador de telemarketing (235). Para carreteiro são 10; auxiliar de sushiman, 6; e soldador, 8 vagas. Há ainda uma oportunidade para secretário bilíngue. Para quem tem formação superior as vagas são para Farmacêutico (4) e Fonoaudiólogo (1).

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer à sede da instituição, localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a lista completa de oportunidades.