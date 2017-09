Sem Custo Funtrab oferece oficinas de artesanatos

Foto: Divulgação

Para quem deseja aumentar a renda familiar, a Casa de Qualificação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) em parceria com a Associação das Artesãs (Feirart’s) oferece aos trabalhadores na Capital, técnicas de customização em garrafas de vidros e peças produzidas em tecidos de feltros. São 50 vagas divididas em duas turmas com 25 participantes.

Em um período de crise é preciso ficar atento com as oportunidades que surgem e a Funtrab possibilita várias opções aos trabalhadores, além das vagas de empregos intermediadas, também viabiliza cursos, oficinas, dentre outras. De acordo com o coordenador de Qualificação Profissional da Fundação, João Gomes Machado Neto, “essas oficinas são uma boa alternativa de geração de trabalho e renda, os materiais usados na produção são de baixo custo e com isso facilita a venda”, declara.

As oficinas de customização em garrafas de vidros terão carga horária de 9h, divididas em três módulos, às terças-feiras das 8h às 11h, com início previsto para o dia 26 de setembro. O curso será ministrado pela professora Josina Lima. As oficinas são sem custo, mas é necessário que o participante tenha tesoura e pincel. Ao término dos cursos os alunos terão direito às peças confeccionadas.

As oficinas de produção de peças em feltro serão ministradas pela professora Grace Leguisamont, o início previsto será dia 27 de setembro, às quartas-feiras, divididos em três módulos, com duração de 3h cada oficina. Os inscritos deverão levar tesoura e agulha.

Os interessados podem comparecer na “Casa de Qualificação”, localizada à rua 7 de Setembro, 912 Centro, das 7h às 17h. As inscrições são recebidas de forma presencial e os interessados devem levar cópia dos documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (67) 3398-8900.