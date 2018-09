Funtrab Funtrab suspende atendimento ao público a partir das 12h desta quinta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) suspenderá o atendimento ao público nesta quinta-feira (27.9) em sua sede, situada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro de Campo Grande, por conta de problemas elétricos no prédio.

Técnicos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e da Energisa realizaram uma vistoria prévia no prédio, que é locado, na manhã de hoje, e constataram a ocorrência de uma sobrecarga no sistema de distribuição de energia.

Por orientação da Agesul e da Energisa, a Funtrab suspenderá o expediente, a partir do meio-dia. Todo o sistema elétrico foi desligado para manutenção. O atendimento ao público poderá ser retomado amanhã (28.9), dependendo da conclusão da vistoria, que apontará as causas da sobrecarga e a necessidade ou não de redimensionamento do sistema elétrico.