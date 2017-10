12,9% Gás de cozinha sofre novo reajuste e comerciante diz ser 'abuso' "Petrobrás anunciou novo reajuste e gás deve chegar a R$ 81 reias"

Foto: Redação/MS Notícias

A Petrobras anunciou hoje mais um reajuste no preço do gás de cozinha e o produto vai ficar 12,9% mais caro nas distribuidoras a partir desta quarta-feira (11).

Na Capital, nem todos os empresários devem repassar integralmente esse percentual aos clientes, mas em alguns lugares o produto tem margem a chegar a R$ 81,28 para evitar o prejuízo.

O botijão de 13 quilos, mais usado pelos consumidores em suas casas, hoje está custando de R$ 65 a R$ 72 reais, e com aumento o cidadão terá dificuldade para custear um item básico doméstico.

Foto: redação/MS Notícias

De acordo com o comerciante Lorenço Vilarim, proprietário da Conveniência Alô Tchê, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, "Isso é pouco causo, um abuso, eles querem acabar com a classe média, gente, é dois aumento e agora mais um? Isso é uma injustiça", desabafa o comerciante.

O gás na conveniência de Lourenço, está custando R$ 68 reais e o proprietário afirma que já vende pouco, por que não consegue repassar o valor para o cliente, "Nossos clientes estão assustados com tudo isso, estão 'matando' os pequenos aos poucos, vejo que em breve se continuar assim terei que abaixar as portas", finaliza o comerciante bastante entristecido.

A Petrobrás ainda informou que esse não deve ser o último aumento esse ano.