Geração de 320 empregos em inauguração de supermercado em Campo Grande

A inauguração de uma nova loja do Fort Atacadista em Campo Grande representa a confiança do empresariado em Mato Grosso do Sul. A afirmação é do governador Reinaldo Azambuja, que participou da cerimônia de abertura do supermercado nesta quarta-feira (26). Na oportunidade, geração de 320 novos empregos criados pela rede de atacarejo – 220 diretos e 100 indiretos – e o desenvolvimento social que a empresa proporciona na Capital.

Durante inauguração do novo espaço de vendas do atacado e do varejo, o governador ressaltou a posição de Mato Grosso do Sul na geração de empregos no País – um dos únicos estados a abrir mais postos de trabalho do que fechar. “Mantemos um saldo positivo no acumulado de janeiro a maio desse ano”, lembrou. Foram 4.021 novas vagas nos cinco primeiros meses de 2017, contra 2.629 oportunidades abertas no mesmo período de 2016.

O presidente do Grupo Pereira, Beto Pereira, frisou a oportunidade de abrir mais uma loja do Fort Atacadista em Campo Grande e a “missão que os empresários têm de mudar e melhorar o Brasil”. O grupo tem 26 supermercados nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal, e conta com mais de 12 mil funcionários. Entre as marcas administradas pelo Grupo Pereira estão o Atacado Bate Forte e o Comper.

A nova loja aberta em Campo Grande fica na avenida Coronel Antonino, no bairro de mesmo nome. A loja tem oito mil itens à disposição dos clientes e seis mil m² de área de vendas. O espaço recebeu investimento de R$ 35 milhões. (Com assessoria).