Ginástica artística e opção de atividades esportiva durante ferias escolares

A criançada, em Campo Grande, terá mais uma opção de lazer e atividade esportiva nas férias com a ginástica artística. De 15 a 19 de janeiro crianças com idade entre 5 e 13 anos poderão vivenciar a modalidade no Centro de Formação de Atletas (Cefat). A atividade realizada pela prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) acontece das 14h30 às 16h30.

Para participar, os meninos e meninas devem usar roupas de ginástica e cabelo preso. Segundo a coordenadora de Cefat, Elaine Nagano as crianças irão vivenciar a ginástica de forma lúdica. “Serão exercícios na cama elástica, tumble track (trampolim), salto sobre a mesa, trave de equilíbrio, paralelas e barras, além das argolas e movimentos básicos da ginástica como rolamento para frente , estrelinha e parada de mãos”, explicou.

Diversão

As atividades recreativas têm como objetivo trabalhar a agilidade, força , equilíbrio e flexibilidade promovendo a diversão. Além das aulas de ginástica artística, a Funesp desenvolve mais de 30 oficinas de esporte e lazer nos parques e praças da Capital , tanto para crianças , quanto para adultos.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra reforça que as sete regiões da cidade são atendidas com oficinas de esporte e lazer para todas as idades. “No ano passado tivemos cerca de 13 mil usuários inscritos e neste ano queremos chegar aos 15 mil. Para isso, no dia 1º de fevereiro apresentaremos o calendário oficial das ações e eventos esportivos da Capital. Teremos novos espaços com o desenvolvimento das oficinas, a retomada dos jogos da pessoa idosa e jogos dos povos indígenas, inclusão de competições paralímpicas nos Jogos Escolares, entre outras novidades”, declarou.