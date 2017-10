Na capital Ginástica na cadeira vira a queridinha das pessoas com restrições de movimento

Com público focado nos adultos e idosos, a oficina de Ginástica na Cadeira, realizada pela Prefeitura de Campo Grande, na Praça Belmar Fidalgo, tem ganhado cada vez mais adeptos, principalmente pessoas com restrições de movimentos.

Entre os equipamentos utilizados estão cadeiras sem braços, elásticos de 3 cm de espessura e músicas do passado, o que segundo a professora responsável pela aula, Carol Gutierrez, faz toda a diferença. “As músicas remetem as lembranças e um sentimento que mistura nostalgia, alegria e dinamismo, porque o aluno se vê capaz de dançar e se exercitar com músicas fora do comum para aulas de ginástica convencionais”, explica.

A ginástica na cadeira é uma forma adaptada da ginástica moderna para atender também grupos especiais, principalmente os idosos, pois oferece a segurança da cadeira na execução dos exercícios, o que facilita a correção postural, fortalecimento da musculatura geral, com ênfase na musculatura que envolve a marcha, o caminhar, que é muito afetado com o passar dos anos.

Para quem participa, os benefícios são percebidos no dia a dia. Marilene Lopes, 63 anos, tinha crises de dor na coluna e ficava até 10 dias de cama, depois das oficinas, este ano, não teve nenhuma crise. “A ginástica na cadeira é muito funcional, principalmente para a terceira idade, melhora a postura, a flexibilidade, o equilíbrio, é como se fosse um lubrificante. Além das músicas maravilhosas, que tínhamos até esquecido que existia. Eu saio da aula mais leve e positiva”.

A oficina acontece todas as terças e quintas-feiras na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, das 7h15min às 8h15min, pelo Programa Movimenta Campo Grande da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que além da ginástica na cadeira, desenvolve diversas oficinas conforme segue:

Orientação ATI

de 2ª a 6ªfeira – 6h às 7h

de 2ª a 6ªfeira – 9h15 às 11h15

Grupo de Corrida

4ª e 6ªfeira – 6h às 8h

Ritmos

2ª, 4ª e 6ª feira – 7h15 às 8h15

Ginástica na Cadeira

3ª e 5ªfeira – 7h15 às 8h15

Funcional

Sábado – 7h às 10h

Pilates

3ª e 5ªfeira – 7h às 8h

Beach Tennis

de 3ª a 5ªfeira – 7h às 10

Esporte na Maturidade

de 2ª a 5ªfeira – 8h15 às 9h15

Tênis

2ª e 4ªfeira – 8h às 9h30

Capoeira

2ª, 4ª e 6ªfeira – 9h30 às 10h30