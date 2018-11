Seleção Governo abre seleção para médicos cardiologistas

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (8.11) traz edital de processo seletivo para a contratação de três médicos cardiologistas hemodinamicistas para atuarem no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Conforme o edital a carga horária é de 12 horas semanais, e remuneração bruta de R$ 2.414,27, acrescida de adicional de função de 100% do vencimento-base. São requisitos básicos para ocupar uma das vagas; possuir curso superior reconhecido pelo MEC de graduação em Medicina, certificado de conclusão de residência médica em cardiologia, com área de atuação em hemodinâmica.

Para se inscrever, o candidato deverá comparecer à Diretoria Técnica do HRMS, na avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Aero Rancho IV, nos dias 12 e 13 de novembro, no período das 8h às 11h, e das 13h às 16h, munido de ficha de inscrição e todas documentações previstas em edital.

Assinam a publicação o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viegas, e o diretor-presidente da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), Justiniano Barbosa Vavas.