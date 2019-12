Convocação Governo convocou 450 novos servidores para educação e segurança Novos funcionários foram designados para as escolas estaduais e ao setor penitenciário do Estado

O governo estadual por meio da Sad (Secretaria Administração e Desburocratização), convocou 450 novos servidores neste ano, sendo 250 administrativos da Educação para trabalhar na rede estadual de ensino e mais 200 agentes penitenciários, para o reforço na segurança pública. Os números tratam do balanço anual da pasta.



Segundo a Secretaria de Administração, além das contratações, ainda houve a qualificação dos servidores estaduais, com a oferta da primeira pós-graduação, com 40 vagas, realizada pela modalidade de educação à distância e presencial, feita pela Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

Em relação a benefícios aos servidores, foi concedido no ano convênios firmados pela pasta com instituições de ensino, na área da saúde, alimentação, seguros, comércio e idiomas e que segundo o governo, assegura descontos exclusivos no pagamento destes serviços. Chamado de “Clube de Benefícios”, estas vantagens são divulgadas no portal dos servidores estaduais.

Além das 1.539 promoções concedidas aos servidores efetivos, neste ano teve a abertura do PDV (Programa de Desligamento Voluntário), que se tratava de um incentivo ao servidor que desejasse deixar o serviço público estadual. Ao todo foram 132 pedidos aceitos pelo governo, o que gera uma economia aos cofres estaduais de R$ 8.209.968,00.

“Este foi um ano de desafios para a Secretaria, tendo em vista a dimensão que ela apresenta, pois reúne setores estratégicos como Gestão de Pessoas, Compras Governamentais e até mesmo Previdência. Haja vista a situação econômica do país, não há dúvidas que o Estado tem cumprido com sua responsabilidade”, disse o secretário estadual de Administração, Roberto Hashioka.

O secretário ainda citou que além de “valorizar” os servidores estaduais, os salários foram pagos em dia durante todo ano. O gestor também destacou a modernização nos processos dentro da Secretaria de Administração, para reduzir a burocracia e facilitar ao cidadão o acesso aos serviços públicos. “A transformação digital é uma forte aposta dos governos, por isso a importância de investimentos em tecnologia”, ponderou.