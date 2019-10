SAÚDE PÚBLICA Governo de MS sanciona alteração na lei da semana de doação de órgãos Com a mudança, semana será realizada entre os dias 21 e 27 de setembro

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou nesta sexta-feira (4) alterações na lei n° 1.414, que institui a Semana de Incentivo a Doação de Órgãos Humanos para Transplantes. Com a alteração, a ‘Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos’ deve ser realizada todos os anos entre os dias 21 e 27 de setembro, data que passa a integrar o calendário oficial de MS. O projeto de lei é de autoria do deputado Renato Câmara (MDB).

O objetivo é estimular o apoio à doação de órgãos e tecidos para transplantes, além de sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da doação. O Governo do Estado deve promover a Semana de Doação de Órgãos e Tecidos com palestras educativas, simpósios, divulgação na mídia, boletins informativos e outras formas de publicidade no sentido de incentivar e intensificar a doação.