Centro Grávida é atropelada no centro da Capital; motorista fugiu O condutor do carro acelerou o veículo, ultrapassou o semáforo fechado e deixou o local sem prestar socorro

Uma mulher grávida de 39 semanas, que não foi identificada, foi atropelada na tarde desta segunda-feira (15), no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande. De acordo com o vendedor Luiz Fernando de Oliveira, 20 anos, a mulher foi atropelada por um veículo Montana Branco, que fugiu do local.

“O carro atropelou ela na faixa, bateu bem na região das nádegas dela, acelerou o carro, furou o próximo sinal e virou na Rua Rui Barbosa. Não conseguimos ver se era um homem ou uma mulher que estava dirigindo, só conseguimos ver que carro era”, explica o vendedor.

Segundo Luiz, a mulher sofreu algumas escoriações e populares acionaram o Corpo de Bombeiros. “Ela falou que está grávida de 39 semanas, está quase ganhando bebê. Mas ela estava bem, ficou consciente o tempo todo”.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.