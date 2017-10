Em Campo Grande Guarda Civil Municipal passa a operar com sistema SIGO

Foto: Divulgação

A Guarda Civil Municipal da Capital vai operar com o Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO). Na tarde da última terça-feira (24), o secretario Especial de Segurança e Defesa Social Valério Azambuja reuniu-se com o Secretario de Estado de Justiça e Segurança Publica José Carlos Barbosa (Barbosinha), na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança publica (SEJUSP) para fechar os detalhes do convênio.

Foi acordado que Governo do Estado disponibilizará senhas do SIGO para a Guarda Civil Municipal, além de, capacitar os agentes para operar o sistema. Em contrapartida, a Prefeitura de Campo Grande disponibilizará para consulta os dados do Imposto Predial e Territorial Urbano(IPTU), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Educação (Semed) além da integração no vídeo monitoramento da Capital.

O Secretario Valério ressaltou que o acesso ao sistema Sigo para consulta por parte da Guarda Civil Municipal será de grande relevância. “Quando os profissionais estiverem de serviço nas ruas, verificando mandados de prisão, regularidade de veículos, de forma instantânea, vão ter mais informações para fazerem seus trabalhos”.

O secretário de Justiça e Segurança Publica, José Carlos Barbosa, ressaltou a importância da troca de informações entre as forças. “É muito claro que na questão de segurança pública precisamos trocar informações para chegar a um determinado resultado. Sabemos da importância em promover cada vez mais os setores da inteligência, e com esse convênio vamos disponibilizar senhas do SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional) para a Guarda Civil Municipal, e dessa forma ela atuará com mais eficiência no trabalho do dia a dia”, disse.

Na ocasião estiveram presentes o secretário-adjunto da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) Lourenço Gaidarj, o assessor de Inteligência da Sesdes Jeferson Rodrigues e o superintendente de Inteligência (SISP) delegado Antônio Carlos Costa Mayer, do Departamento de Inteligência Policial da Sejusp.