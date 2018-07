Campo Grande Helicóptero sobrevoa edifício e deixa cair encosto de banco a 100 m de altura O objeto pesa em média 1,5 kg. Coronel da PM diz que fazia patrulhamento quando encosto do banco, que possui espuma leve, soltou e caiu.

Foto: Guilherme Garces

Encosto de banco de um helicóptero caiu de uma altura de cerca de 100 metros, na tarde desta terça-feira (3), na calçada de um edifício localizado na rua 15 de novembro, região central de Campo Grande. Giovana Barbosa, de 20 anos, conta que estava chegando no apartamento, quando presenciou os outros moradores assustados.

"Foi algo bem inusitado, parece coisa de filme. Eu cheguei e comentaram comigo na hora, que tinha caído o objeto. Por sorte, ninguém se machucou. É até engraçado, mas, poderia ter ocorrido uma tragédia", afirmou ao G1 a estudante.O advogado Guilherme Garces, de 41 anos, falou que também mora no edifício e possui um escritório ao lado. "O assento caiu bem na frente da portaria. O barulho foi muito forte e quase caiu ao lado de um carro estacionado. O susto foi grande", comentou.

O objeto pesa em média 1,5 kg e, de acordo com um piloto policial, pode chegar com peso de 30 kg no solo . O porteiro Ari Ricardo Amarilho Vargas é quem o guardou para entregar à polícia. "Ás 15h45 (de MS), foi registrado este fato na ata do condomínio. Eu ouvi um barulho e percebi que se tratava de um banco. O zelador recolheu e trouxe para dentro do prédio. Depois, vi o helicóptero sobrevoando a área central", explicou.

Patrulhamento ordinário

O tenente-coronel Rosalino Gimenez disse ao G1 que a equipe realizava uma patrulhamento ordinário, quando o incidente ocorreu. "Eu estava no voo com o Esquilo da PM. Estávamos fazendo um policiamento em baixa altura e soltou uma espuma muito leve, que é um encosto e caiu devido ao vento. Nós já fizemos um relatório de prevenção e adotamos as medidas para rever os procedimentos operacionais de prevenção. No entanto, em geral, todos os equipamentos andam ancorados na aeronave. O usual nosso não é operar com essa espuma, hoje foi uma exceção o que ocorreu", finalizou.