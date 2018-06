Graduação Hoje é o último dia para fazer a inscrição no Vestibular de Inverno UCDB 2018

Inscrições pelo site www.ucdb.br Foto: UCDB

Interessados em participar do Vestibular de Inverno 2018 promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) podem inscrever-se até hoje (25) por meio do site www.ucdb.br/vestibular. As provas serão aplicadas no dia 1º de julho, no campus Tamandaré, com início às 8h.

São 34 cursos presenciais com vagas abertas e 21 opções de graduação a distância, pela UCDB Virtual. Além do processo seletivo tradicional —prova com 60 questões e uma redação — os candidatos podem optar por ingressar na Católica com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O procedimento de inscrição deve ser feito também pelo site do Vestibular UCDB.

Acadêmicos de outras Instituições que desejam transferir-se para a UCDB têm isenção na taxa de matrícula e 25% de desconto em todo o restante do curso. Há vagas também para portadores de diploma, que devem se inscrever no site, entregar a documentação exigida até 16 de julho e solicitar a análise do currículo (R$ 120). Os aprovados que são egressos da UCDB ganham até 30% de desconto nas mensalidades; os formados por outras instituições, 20%. Nesses dois casos, os procedimentos deverão ser feitos de 1º de junho a 16 de julho.

Novos cursos

No Vestibular de Inverno 2018, a UCDB oferece três novas opções de graduação para os alunos que querem se inserir rapidamente no mercado de trabalho em áreas de franca expansão. São os cursos de Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão de Recursos Hídricos e Tecnologia em Big Data e Inteligência Analítica.

O tecnólogo em Gastronomia pode atuar em diversas frentes ligadas à alimentação, incluindo o planejamento, gerenciamento e implantação de empreendimentos gastronômicos, planejamento de cardápios, administração de serviços gerenciais de alimentos e bebidas, panificação, confeitaria, cozinha fria, gastronomia funcional e elaboração de produtos gastronômicos em geral.

No curso Tecnologia em Recursos Hídricos, o graduado pode atuar em equipes multidisciplinares e atuará para identificar, caracterizar e aplicar técnicas e procedimentos para solucionar os problemas ligados aos recursos hídricos em diferentes setores. Por se tratar de recurso finito, a escassez de água afeta diferentes setores econômicos, exigindo a presença de profissionais capacitados para trabalhar nesse setor, além de os governos demandarem a adoção de políticas públicas para assegurar o acesso a todos.

Já o tecnólogo em Big Data e Inteligência Analítica está apto a atuar em inteligência de negócios e tecnologia da informação (TI), como analista de negócios, de redes sociais, análise de bases de dados em geral, de processos organizacionais por meio de inteligência analítica de dados e respectivas tecnologias.