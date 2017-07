Absurdo Homem acusado de estuprar duas sobrinhas, nega e ainda diz que é armação "Após umas das vítima dizer que ia contar o que estava acontecendo, o autor à ameaçou com um revólver dizendo que ia matar seu pai"

Foto: Reprodução web

Um caminhoneiro de 58 anos, foi preso por políciais da Depca (Delegacia Especializada de Proteção á Criança e ao Adolescente), em Campo Grande, nesta segunda-feira (17) acusado de estuprar as sobrinhas de 8 e 10 anos. A primeira denúncia de estupro de vulnerável foi recebida pela delegacia no dia 28 de junho.

A mãe da menina de 8 anos, procurou a delegacia no dia 28 de junho para fazer a denúncia de que sua filha estaria sendo estuprada pelo tio-avô. A criança disse as psicólogas que quando ia até a casa da avó, na companhia dos irmãos, para brincar com outras crianças era abusada pelo homem.

Quando as crianças dormiam e não ficava nenhum adulto na residência, o caminhoneiro beijava a boca da menina e passava a mão no corpo dela chegando a introduzir o dedo em sua vagina. Ela ainda contou que ele falava que queria casar com ela. A polícia passou a investigar o caso, e no dia 4 de julho o pai de uma menina de 10 anos procurou a delegacia para denunciar o mesmo homem por estupro de vulnerável.

A menina teria contado a tia que não gostava de ir à casa da irmã de seu pai, por que seu tio abusava dela. O autor é irmão de criação do pai da menina. Ela contou que teria ocorrido a conjunção carnal entre eles, e que ao falar que iria contar sobre os abusos foi ameaçada por ele.

O autor teria dito que se ela falasse alguma coisa iria matar o pai dela, neste dia teria mostrado a menina um revólver. Ainda segundo ela, o tio a obrigava a assistir filmes pornográficos. De acordo com as crianças, elas eram abusadas a aproximadamente 1 ano pelo homem.

A prisão preventiva do autor, e com informações de que ele teria fugido para a cidade de Corguinho, os policiais teriam ido até o município mas não encontraram o homem, que acabou preso na manhã desta segunda-feira (17), na Capital.

Em depoimento na delegacia, ele, que estava acompanhado de seu advogado, disse que as acusações eram falsas e que tudo não passava de armação. Ele vai ser indiciado nos dois inquérito por estupro de vulnerável.