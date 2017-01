Cidade Homem ateia fogo em casa, motocicleta e ameça filho da ex pelo Facebook "Invadiu a residência"

Após ter a casa e motocicleta incendiada nesta quarta-feira (04), mulher de 38 anos, residente na Rua Jamil Basmage, no Bairro Montividéu, região da Mata Do Jacinto em Campo grande ainda viu ser filho ser ameaçado pelo Facebook. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido dela, Marcelo Alencar Diniz.

Á Polícia Civil, a vítima contou que estava em casa com o seu atual companheiro de 32 anos, quando o ex-marido invadiu a residência, jogou gasolina no imóvel e na motocicleta Honda 125 Titan e ateou fogo. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. As imagens foram entregues a polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. A mulher inalou muita fumaça passou mal e foi encaminhada a uma unidade de saúde e liberada em seguida. A vítima contou à polícia, que depois de atear fogo o suspeito ainda mandou mensagem para o filho dela, via Facebook, dizendo que dá próxima vez será pior.

A vítima disse que conviveu quatro meses com o autor e que ele não aceita seu novo relacionamento. A motocicleta foi totalmente destruída pelo fogo. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher).