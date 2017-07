Briga Homens morrem após um atirar no outro, no Jardim Campo Alto em Campo Grande "Pivô de briga neto de um dos homens, segue foragido"

Foto: Reprodução web

Foram identificados como Joaquim Rodrigues de Oliveira, 58 anos, e Antônio Marques, 72 anos, os dois homens que morreram após um atirar no outro, por volta das 19h30 de ontem (23), na Rua Caravelas, no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. O pivô da confusão, Maickon Alves Marques, 22 anos, está foragido.

Conforme boletim de ocorrência, testemunhas relataram que Maickon fazia disparos de arma de fogo na rua e na casa do filho de Joaquim, quando Joaquim se armou com um revólver e foi até a casa do atirador tirar satisfação.

Na sequência, Antônio - avô de Maickon - também se irritou com a situação e armado atirou em direção a Joaquim, que revidou e acertou Antônio com tiro na cabeça e o outro na axila. Já Joaquim foi atingido com pelo menos cinco disparos, sendo na coxa direita, dois nas costas, peito e barriga.

Ainda de acordo com registro policial, Maickon recolheu uma das armas e terminou de descarregar em Joaquim, que segundo relatos de testemunhas ainda estava vivo. Em seguida, ele fugiu e levou uma das armas. A Polícia Militar fez diligências na região, mas não conseguiu encontrar o autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.