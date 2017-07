Trânsito Idoso de 75 anos, morre ao ser atingido por carro-forte "Ciclista se desiquilibrou e acabou atingindo o carro ele morreu na hora, no bairro moreninhas."

Foto: Reprodução web

Ciclista de 75 anos identificado como Aparecido de Oliveira morreu na tarde de ontem quarta-feira (26) ao ser atingido por um carro-forte, enquanto seguia pela Rua Fraiburgo, no bairro Moreninhas.

Aparecido acompanhava o filho Josuel Martins de Oliveira (30), que estava em outra bicicleta. Segundo testemunhas, eles seguiam pela rua no sentido bairro-centro. O ciclista tentou desviar de um veículo Mercedez que estava estacionado na via e se assustou ao ver veículo se movimentar, o condutor desse veículo fugiu do local.

Ao desviar do carro, o ciclista acabou atingido por um carro-forte que seguia no sentido contrário e acabou morrendo antes mesmo da chegada do socorro. Abalado, o filho que não teve ferimentos acompanha os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Advogado da empresa proprietária do carro-forte, Wagner Higa disse à reportagem que assim que Aparecido se desequilibrou da bicicleta, acabou invadindo a pista contrária e atingindo o carro-forte, que estava na outra pista. A versão foi confirmada pelo BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito).

Mesmo não tendo responsabilidade no acidente, a empresa afirma que irá auxiliar a família nos custos funerários.