Graduação Idosos da Associação dos Amigos da Casa Abrão recebem visita de alunos de Psicologia

Foto: UCDB

Acadêmicos do 3° semestre do curso de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) fizeram uma visita à Associação dos Amigos da Casa Abrão. Organizada pela professora Dra. Luziane de Fatima Kirchner, a presença dos alunos no local veio para proporcionar a interação entre eles e os idosos.

Durante a visita, os discentes puderam colocar em prática algumas técnicas de investigação e observação do comportamento discutidas durante as aulas da disciplina “Processos de Avaliação Psicológica I”. Os dados obtidos com consentimento da instituição serão utilizados, exclusivamente, para trabalhos acadêmicos a partir das normas éticas, incluindo a preservação da identidade dos idosos participantes.

Segundo a acadêmica Julia Sato Amaro, de 19 anos, a experiência foi muito positiva, principalmente, pelo grupo não ter iniciado ainda o estágio supervisionado. “A turma ficou muito animada por poder colocar em prática o que aprendemos na aula de avaliação psicológica. Nós fomos divididos em grupos de três pessoas e após as instruções da professora Luziane, pudemos conversar e passar um tempo com os idosos, que nos deram permissão de realizar uma avalição”, comentou Julia.

Os acadêmicos estiveram na Associação dos Amigos da Casa Abrão no dia 14 deste mês. A aula diferenciada seguiu as metodologias ativas propostas pela Universidade. Mais informações sobre o curso de Psicologia da UCDB, podem ser adquiridas por meio do número (67) 3312-3456.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.