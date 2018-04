Extensão Idosos da UMI participam de workshop sobre o uso do celular

Idosos da Universidade da Melhor Idade da UCDB

“Como manusear o celular para idosos acima de 60 anos” foi o tema abordado no workshop realizado dia 12 e 13 pela oficina de informática do programa Universidade da Melhor Idade (UMI), da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Durante as oficinas, dicas de como manusear o celular foi uma necessidade exposta pelos próprios idosos na qual, na última sexta-feira (13), tiveram a oportunidade de esclarecerem as dúvidas diretamente com profissionais da área.

O evento que ocorreu no bloco B da Católica e contou com sorteios de diferentes prêmios, como pizzas e ingressos para cinemas, disponibilizados pela operadora Claro.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes