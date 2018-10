Concurso IFMS registra mais de 17 mil inscritos em concurso público

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta terça-feira, 23, na Central de Seleção, a lista de inscrições homologadas no concurso público para técnicos-administrativos em educação. No total, estão inscritos 17.190 candidatos.

São 6.915 inscritos para as 23 vagas em cargos de nível superior. A maior concorrência é para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com 428 inscritos por vaga, e para Administrador, com 352 candidatos por vaga.

Para as 20 vagas oferecidas em cargos de nível médio, foram homologadas 10.275 inscrições. O cargo de Assistente em Administração é o mais concorrido, com 1.677 inscritos por vaga, seguido por Técnico de Laboratório - Biologia, com 380 candidatos por vaga.

O prazo para recurso das inscrições homologadas será nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25, por meio da Página do Candidato da Central de Seleção.

A divulgação da lista final de inscrições homologadas está prevista para o dia 31 de outubro.

Prova - Será objetiva de caráter classificatório e eliminatório, composta de 50 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A divulgação dos locais de realização do concurso está prevista para 11 de janeiro. A data provável da prova é 20 do mesmo mês, sendo que a aplicação será feita exclusivamente em Campo Grande, no período da manhã para todos os cargos de nível médio, e à tarde para os de nível superior.

A homologação do resultado final está prevista para março do ano que vem.

Cargos - A carga horária de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com exceção da vaga para Médico/Psiquiatra, que é de 20 horas por semana.

A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de segunda a sábado, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades do IFMS.

A remuneração inicial é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e de R$ 2.904,96 para os de nível médio, já incluso o valor do auxílio alimentação. O servidor poderá ter benefícios como auxílios transporte e pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor.

Concurso - Terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato aprovado dependerá da classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo. O IFMS possui campi nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso2018@ifms.edu.br.