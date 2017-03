Perpétuo Socorro Igreja da Capital abre agenda de casamento para 2018

Os noivos que pretendem casar no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro já podem se programar. Está aberta a agenda de casamento para 2018 e os noivos podem reservar as datas. Os horários de casamento no Santuário são: sexta-feira às 20h30, sábado às 10h e às 20h30.

Para fazer a reserva de data, os noivos deverão comparecer à secretaria e escolher os dias disponíveis. Mais informações podem ser obtidas na secretaria do Santuário: 67-3384-2818/ 67-3384-9969. (Com Assessoria)