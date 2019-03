Graduação II Concurso de Oratória é promovido para acadêmicos de Direito

Acadêmicos foram avaliados por jurados durante concurso de oratória Foto: UCDB

Acadêmicos do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram, na noite de quarta-feira (27), do II Concurso de Oratória- Clóvis Bevilácqua. Realizado pelo Diretório Acadêmico Clóvis Bevilácqua (Daclobe) em parceria com a coordenação da graduação, a capacitação veio com a proposta de integrar os acadêmicos e também estimular a prática da oratória.

“O curso de direito da UCDB é conhecido em todo o Estado por ser um curso que forma bons oradores e por entendermos que é uma das principais ferramentas do acadêmico e do profissional de direito, nós do diretório acadêmico temos o papel fundamental de fomentar essa arte, já que é preciso dominar a fala para exercer todas as áreas da profissão”, frisou o presidente do Daclobe, Arthur Vasques.

A competição teve 20 participantes e funcionou como uma seletiva para a disputa estadual de oratória promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em maio deste ano. Antes de participarem do concurso em si, os acadêmicos também puderam fazer uma capacitação voltada para o tema.

Nesta edição, o evento contou com a presença do treinador e coaching empresarial, Anderson Barão, que ministrou o treinamento de oratória, gestos, postura e dicção para os alunos e também compôs a mesa avaliadora do concurso. Com inscrições feitas online, os finalistas, além de terem a oportunidade de participar do campeonato estadual, tiveram a chance de faturar prêmios, como certificados, edição do Vade Mecum 2019 e um livro de oratória.

Para o acadêmico do 5°semestre, Bruno Albertini, a realização participar do concurso foi uma ótima experiência e é uma forma dos acadêmicos mostrarem o potencial que possuem. “É mostrar o diferencial do curso, que move nós alunos a participar de concursos e se desenvolver na arte da oratória, buscando sempre um crescimento pessoal”, comentou o futuro advogado.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.