UCDB III Retiro Universitário promovido pela Pastoral está com inscrições abertas

Foto: UCDB

Estão abertas as inscrições para o III Retiro Universitário voltado para os acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) que será realizado nos dias 5 e 6 de outubro no Instituto São Vicente, conhecido também como Lagoa da Cruz. Com o tema “Quem encontra um amigo encontra um tesouro (Eclo 6 14b)”, o encontro é realizado pela Pró-Reitoria de Pastoral.

Para participar o acadêmico interessado deve fazer a inscrição por meio do Sistema Integrado de Informações Acadêmicas (SIIA) ou nas salas de pastoral, localizadas nos blocos A, B e C da Católica. O valor de inscrição será de $30,00. Para obter mais informações entre em contato com a Pastoral pelo telefone (67) 3312-3429 ou via e-mail: pastoral@ucdb.br.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.