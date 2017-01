Educação Ilza desta parceria para fortalecer reme e valorizar profissionais

A valorização dos profissionais e parceria que garanta uma educação de qualidade na Rede Municipal de Ensino (Reme), foram assuntos discutidos em reunião entre a secretária de Educação, Ilza Mateus de Souza, a secretária-adjunta de Educação, Elza Fernandes e diretores da ACP. Os diretores estiveram na Secretaria Municipal de Educação (Semed). para tratar de 30 tópicos que vêm sendo discutidos com profissionais da educação desde 2012 e que englobam desde questões salariais até a modernização do ensino.

Com apenas dez dias à frente da Semed, a secretária Ilza Mateus já elaborou uma série de medidas que visam otimizar os recursos do setor e fortalecer o projeto pedagógico da Reme .

Por isso, a secretária considerou fundamental o contato com a direção da ACP logo no início da gestão, o que irá facilitar o debate em parceria dos pontos e propostas apresentadas pelos professores.

Entre as questões prioritárias levantadas pela ACP estão o cumprimento do piso de 20 horas, seguindo a Lei Municipal 5.411/14, eleição direta para diretores de escolas e centros de educação infantil.

Sobre o piso de 20 horas, a secretária Ilza Mateus destacou que uma nova reunião sobre o assunto será marcada para o próximo mês com o prefeito Marquinhos Trad.

Quanto à eleição para diretores, a secretária reafirmou o interesse em realizar o pleito em 2017 e a ideia é criar, em até 90 dias, uma comissão para discutir a minuta do Projeto de Lei.

Além das propostas prioritárias, o grupo discutiu sobre capacitações, concursos, formação continuada e infraestrutura da Rede Municipal de Educação descentralização da merenda e segurança nas escolas. Quanto a última questão, a secretária adiantou que a administração está agilizando a presença de guardas nas unidades escolares.

“Temos muitas propostas e objetivos semelhantes, pois buscamos o bem estar dos alunos e dos profissionais, por isso é importante trabalharmos juntos. Estarei sempre à disposição”, ressaltou Ilza Mateus, que também adiantou a intenção de elaborar novos projetos que incrementem o ensino na rede.

O presidente da ACP, Lucílio Nobre, também se mostrou satisfeito com o encontro e com a oportunidade de aproximação. “Consideramos o encontro produtivo, ficamos felizes e vimos o interesse da secretária em debater as questões da categoria”, frisou.