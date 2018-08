Implantação do fornecimento de água na Aldeia Água Bonita beneficia 200 famílias

A Prefeitura de Campo Grande e a Águas Guariroba inauguraram as obras de implantação de rede de abastecimento de água potável na aldeia urbana Água Bonita. Com a conclusão das obras, 200 famílias da aldeia urbana serão beneficiadas com água tratada, pagando tarifa social.

Durante a entrega, o prefeito Marquinhos Trad pontuou que a Prefeitura vem trabalhado para levar melhorias em toda cidade.

“Nesse um ano e oito meses de eleito, esta é a terceira vez que venho aqui na Aldeia Água Bonita, e hoje, viemos trazer essa melhoria para vocês. Em breve, vamos trazer as moradias. A Prefeitura e o Governo do Estado já assinaram o convênio para a construção. Já está autorizado. A Agehab vai começar as construções junto com a Prefeitura”, disse.

O diretor presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Vinicius Leite Campos, falou da importância da água tratada.

“Trazer a água encanada, água tratada é trazer saúde para a comunidade. Nós temos um débito histórico com a comunidade indígena e eu acredito que até o fim da nossa gestão vamos tentar inserir o máximo possível de direitos sociais para vocês”, disse, ressaltando a importância do convênio assinado para a construção das moradias.

Diretor executivo da Águas Guariroba, Celso Lino Paschoal Jr. falou da satisfação de concluir esta etapa, que teve início no dia 6 de junho.

“A gente acredita, realmente, que o saneamento é uma forma de transformação, que traz melhoria, qualidade de vida, que gera muito valor para toda a sociedade. Estamos agradecidos com as parcerias estabelecidas com a comunidade e com a Prefeitura, que permitiu que a gente levasse esse investimento a quase 200 famílias”, afirmou.

O cacique da Aldeia Água Bonita, Nilton Nelson, agradeceu e pontuou que agora a vida dos indígenas ficará melhor.

“A água para nós era algo muito difícil, sem a instalação de água a gente usava água de poço. E às vezes ficava três, quatro dias sem água. Agora, a solução já está encaminhada. Só vai ficar faltando a parte de cima. Essa instalação vai abastecer as famílias. Não vai faltar mais água. Isso é muito bom pra gente. E ainda vamos ter três meses de carência para pagar e depois vai ter tarifa social”, revelou.

Para atender ao pleito da comunidade, a Águas Guariroba implantou cerca de 2 mil metros de rede de água na região. As obras começaram em junho e já estão finalizadas.