Inauguração 14 de Julho Inauguração da nova 14 de julho terá Delinha, Balão Mágico e atrações regionais

A nova 14 de Julho, revitalizada com o Reviva Campo Grande, será inaugurada na sexta-feira (29) com programação especial. A partir da 17 horas, o público já pode conferir uma programação bastante diversificada. Entre as atrações, a Dama do Rasqueado, Delinha, Balão Mágico e diversas apresentações regionais.

A programação começa às 17 horas, no palco montado na Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, com o espetáculo “História de Todas as Cores”, do Grupo Arte DEAC. O grupo da Rede Municipal de Ensino nasceu do intuito de despertar nos alunos e professores o interesse de ler e contar histórias, incentivando o gosto pela leitura e pela criação literária.

Em seguida, sobe ao palco a banda Os Walkírias, que tem no repertório alguns clássicos de 1980 e 1990. Os Walkírias mostram em seu repertório músicas autorais irreverentes, misturadas a releituras de grandes sucessos nacionais, e também desenvolvem um trabalho de composição autoral, trazendo em suas letras um pouco da identidade sul-mato-grossense, como costumes e lugares do Estado do MS.

Para emocionar ainda mais o público, haverá apresentação da Orquestra Infantil Indígena de Campo Grande, que se apresentará em conjunto com o Coral Pontos Cardeais e com a Orquestra Sinfônica Municipal.

Delinha e Balão Mágico

A abertura oficial do evento será as 20 horas, com shows da cantora Delinha e do Balão Mágico, que deixarão o ar de saudosismo e resgate das coisas boas da vida. Delinha é a embaixadora da Cultura em Campo Grande e levará ao evento os sucessos de uma carreira de 60 anos, sendo grande parte em parceria com Délio, formando a dupla Délio e Delinha.

Entre os sucessos da carreira, muitos em parceria com Délio, da dupla conhecida como “O Casal de Onças”, estão: “O sol e a lua”, “Malvada”, “Cidades Irmãs”, “Prenda Querida”, “Querendo Você”, “Triste Verdade”, “Coisinha querida”, “Goianinha” e “Estrela do luar”.

A Turma do Balão Mágico também marcará presença na inauguração. A nova formação traz dois integrantes do grupo, Simony e Toby, e promete agitar a noite, trazendo sucessos que arrastaram multidões: Superfantástico, Amigos do Peito, Nosso Lindo Balão Azul, entre outros.