CLIMA Inmet prevê quarta-feira com calor de 37°C e possibilidade de chuva em MS Em Campo Grande, a temperatura máxima poderá chegar aos 33°C

Campo Grande no início da manhã desta quarta-feira Foto: Foto: Henrique Kawaminami

A quarta-feira (2) será de predomínio de calor no Estado e a temperatura máxima poderá chegar aos 37°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões.

Na Capital, a manhã será de céu parcialmente nublado e, à tarde, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mesma previsão é para as cidades do sul do Estado como Dourados, Angélica, Ponta Porã, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Mundo Novo, Novo Horizonte do Sul e Jateí. A máxima será de 33°C.

Em Corumbá, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, a máxima será de 33°C. Em Sonora, Figueirão, Pedro Gomes, Corguinho e Rio Negro, os termômetros poderão chegar aos 36°C. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e a noite em todas as cidades.

Na região leste do Estado, a previsão é de céu nublado de manhã e nublado com pancadas de chuva à tarde e a noite. A máxima poderá chegar aos 37°C em Três Lagoas, Paranaíba, Água Clara, Brasilândia, Nova Andradina e Taquarussu.