EMPREGO Inscrição para vagas com salários de até R$ 5,6 mil terminam hoje Oportunidades são para profissionais da construção civil; inscrições podem ser feitas na Funsat até às 16h

Fachada da agência de emprego na Vila Glória Foto: Foto: PMCG/Divulgação

As inscrições para as vagas abertas pela Prefeitura de Campo Grande para profissionais da construção civil terminam nesta sexta-feira (9). O processo será conduzido pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), a agência municipal de empregos, e os trabalhadores atuarão por meio do Proinc (Programa Qualifica Campo Grande). Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 5,6 mil.

São 9 vagas imediatas e 27 para cadastro de reserva. As vagas de nível médio são para as funções eletricista, pintor, encanador, pedreiro, carpinteiro e azulejista. O salário é de R$ 3,7 mil e são 44 horas semanais. Já as vagas para nível superior são para engenheiro eletricista e civil, com salário de R$ 5,6 mil.

De acordo com o edital, publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande da terça-feira (6), as inscrições podem ser feitas das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Funsat, que fica na rua 14 de Julho, 992.

O candidato deve entregar a ficha preenchida e apresentar dos documentos exigidos no edital, tanto originais como as cópias, para comprovar a experiência profissional.