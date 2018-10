Inscrições Inscrições para 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos encerram nesta segunda

Com provas válidas para etapas nacionais e estaduais , a 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos vai movimentar mais de 700 atletas de diversas localidades do país nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. As inscrições encerram nesta segunda-feira (8) e podem ser realizadas no site oficial da prova www.jogosradicaisurbanos.com.br.

A competição acontecerá em Campo Grande de 12 a 14 de outubro, no Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa.

O Stand Up Paddle será etapa do Campeonato Brasileiro e é a última prova classificatória para o Mundial. Os remadores competirão no lago do Parque das Nações Indígenas no sábado, dia 13 de outubro, em baterias definidas por chaves em provas curtas, em uma raia de 200 metros de extensão. Para a prova foram abertas 150 inscrições e custam R$120.

A largada do Mountain Bike será no domingo, dia 14, com três provas em um circuito de 10 km, sendo 4 km no Parque Estadual do Prosa e 6 no Parque das Nações Indígenas. O Mountain Bike será etapa do Campeonato Estadual e valerá ponto no ranking. A modalidade terá 450 vagas para inscrições. A competição terá três percursos: pró 50 km (com 5 voltas), sport 30 km (com 3 voltas) e turismo 20 km (com 2 voltas), divididos nas categorias de idade e sexo. As inscrições custam a partir de R$ 100.

Na corrida de trilha, o percurso será de 7,8 km, com prova no dia 13, sábado. O trajeto passará por alguns dos cartões postais de Campo Grande. As inscrições custam a partir de R$ 80. As categorias serão por idade e sexo. Além da categoria de adulto, a Corrida terá prova kids com 2 km para crianças de 13 a 15 anos.

Tenda dos atletas

A competição, realizada pela Prefeitura de Campo Grande e o Campo Grande Destination, terá mais de 50 m² para a tenda dos atletas com serviços de massagem, frutas, hidratação, café e atrações culturais, além de atividades recreativas e praça de alimentação para o público.

Entre os patrocinadores estão, Caixa Econômica Federal, Gilmar Bicicleta, Neo Esportes, Novotel, Chinelos Pantaneiras, Athletica, Natural Tem, Pharmacenter, Tereré Shop, Café Três Corações e Móveis Aroeira. E o evento conta com o apoio da ABRASEL, Sectur, Câmara Municipal, Imasul, Semagro, Corpo de Bombeiros, Unigran, Sesau e Exército Brasileiro.