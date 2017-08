Oportunidade Inscrições para aprimoramento em Medicina Veterinária começam amanhã Programa oferece bolsas mensais remuneradas e processo seletivo possui cinco vagas em quatro áreas de atuação

As inscrições para o Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária da Uniderp, especialização com duração de 12 meses que oferece bolsas mensais remuneradas, começam amanhã. Estão disponíveis duas vagas para Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, uma posição para Clínica e Cirurgia de Grandes Animais, uma para Patologia Clínica Veterinária, e uma em Produção e Extensão Animal em médio e grande portes. Os aprovados atuarão no Hospital Veterinário, na Fazenda Escola e no Centro Tecnológico de Ovinocultura da instituição.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 19 de agosto, presencialmente, na secretaria do curso de Medicina Veterinária da unidade Agrárias. O atendimento ocorre das 8h às 20h, na Rua Alexandre Herculano 1400, no Jardim Veraneio.

Podem candidatar-se os graduados em Medicina Veterinária há, no máximo, quatro anos, contados até o período da inscrição. Entre os documentos necessários, estão: formulário preenchido e assinado; fotocópias de documentos pessoais, de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação (sexo masculino), de certidão de casamento ou nascimento, do diploma da graduação ou do certificado de conclusão e de histórico escolar do curso de graduação; duas fotos 3x4 recentes; e currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/ (documentado).

Serão três etapas de avaliação: prova escrita, análise de currículo e entrevista. O edital com todos os critérios do processo seletivo pode ser conferido no link: http://www.uniderp.br. Mais informações pelo telefone: (67) 3309-6548.