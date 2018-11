UCDB Inscrições para processo seletivo de mestrado e doutorado em Educação podem ser feitas até o dia 22

Foto: UCDB

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) prorrogou as inscrições para o Programa de Mestrado e Doutorado em Educação até o dia 22 de novembro e podem ser feitas pela internet.

São 14 vagas para o doutorado, dividido em três etapas: prova escrita sobre tema na área da educação; prova oral e análise do Curriculum Lattes e exame de suficiência em língua estrangeira. O resultado será divulgado no dia 14 de dezembro. O valor da inscrição é de R$ 180.

Para o mestrado são oferecidas 16 vagas para a turma 2019, com prova escrita sobre tema na área da Educação, prova oral e análise do curriculum lattes e exame de suficiência em língua estrangeira. O resultado será divulgado no dia 14 de dezembro. O valor da inscrição é de R$ 180. Confira os editais do mestrado e do doutorado em Educação.