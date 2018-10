Instabilidade Instabilidade e chuvas estão previstas durante todo dia Umidade relativa do ar chega a 90% em alguns municípios

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul entre domingo (30) e quarta-feria (3 de outubro) é de tempo nublado e pancadas de chuvas, principalmente no período da tarde.

Em Campo Grande, a umidade relativa do ar é de 78%, com temperatura mínima de 22° e a máxima pode chegar a 31°.

No restante do Estado, a estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de que a nebulosidade diminua e as chuvas fiquem mais isoladas.

Em Dourados a temperatura mínima registrada é de 21° e máxima de 35°, enquanto em Coxim a mínima foi de 22° e a máxima não passa de 30°.

AVALIAÇÃO

De uma forma geral, a tendência é que a primeira semana de Outubro comece úmida e quente sobre a Região Centro-Oeste. Várias áreas ficam com temperatura elevadas acima de 35°C, durante a próxima semana.

O calor e a disponibilidade de umidade vão continuar colaborando para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas e mal distribuídas, por vezes fortes e de curta duração sobre grande parte dos estados.