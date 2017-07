Greve Instituições de ensino estaduais ainda não começaram o segundo semestre letivo "Os professores pedem o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008 de 16 de julho de 2008 que estabelece o reajuste do Piso Salarial."

Foto: Reprodução web

Nesta quarta-feira (26) vários alunos da rede estadual de ensino não terão aula. Hoje é o segundo dia do novo semestre, mas em algumas escolas as atividades ainda não voltaram devido a uma assembleia dos professores marcada para acontecer hoje à tarde.

Ontem os professores de Campo Grande decidiram não aderir a greve, durante rodada de assembleias municipais. Hoje acontece a reunião na Fetems (Federação dos Trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul), que decidirá sobre todo o Estado.

Enquanto isso, alunos de 366 instituições de ensino estaduais ainda não começaram o segundo semestre letivo. Em Campo Grande a estimativa é de que 84 escolas estaduais estejam sem aulas, o que afeta pelo menos 10 mil alunos.

Os professores pedem o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008 de 16 de julho de 2008 que estabelece o reajuste do Piso Salarial dos Professores e da lei complementar estadual nº 200, de 13 de julho de 2015. Essa última legislação integraliza o Piso por 20 horas até o ano de 2021.

De acordo com a própria Fetems, a proposta feita pelo governo garante o pagamento do reajuste do Piso de 7,64% em 2017, mantém a convocação da mesma forma que no primeiro semestre e afirma que não haverá alteração no Estatuto dos profissionais em educação.

Caso os professores decidam por aceitar a proposta do governo e não fazer greve, as aulas terão início na quinta-feira (27).