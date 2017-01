Jovens Instituto Mirim elege nova diretoria na Capital

A nova diretoria do Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG foi escolhida nesta segunda-feira (23), por aclamação, durante assembleia ordinária realizada no auditório da unidade centro. A assistente social Mairy Batista de Souza tomará posse no dia 7 de fevereiro, quando substituirá a atual presidente, Lilian Veronese.

A reunião de hoje serviu também para admissão de novos associados que irão somar aos 24 membros que hoje compõem o Instituto Mirim. As fichas de inscrição, entregues durante a assembleia, passarão por uma análise.

Uma equipe de transição foi composta nesta tarde, para garantir que não haja interrupção dos trabalhos da entidade neste período. O ato está previsto no Estatuto do IMCG e foi registrado em ata.

Mairy falou do modelo de gestão que pretende implantar na entidade. “Vamos ouvir os trabalhadores, mirins e as famílias para, a partir daí, montar o nosso plano de trabalho. O Instituto Mirim é referência hoje na Capital e, a nossa intenção, através do diálogo permanente junto à sociedade, é tornar o IMCG referência nacional de atenção e proteção ao adolescente”, garantiu.

Fundado em 1982, o Instituto Mirim de Campo Grande é uma entidade civil, sem fins lucrativos, e tem como objetivo preparar adolescentes para o primeiro emprego. Atualmente existem mil adolescentes, de 15 a 17 anos, inseridos no mercado de trabalho. Outros mil jovens estudam nas duas unidades do IMCG.

A equipe de profissionais é composta por professores, psicólogos, dentistas, médicos, assistentes sociais e outros profissionais.

A entidade, que prepara jovens de baixa renda para o mercado de trabalho, tem convênio e parceria com a prefeitura de Campo Grande, sendo que 60% dos mirins contratados estão em órgãos públicos municipais.

A presidente de honra do FAC, Tatiana Trad, que esteve presente à reunião, lembrou do papel exercido pela primeira-dama junto ao Instituto Mirim.

“Antes da entidade se tornar uma instituição de direito privado, ela era ligada diretamente à prefeitura, sendo que a primeira-dama exercia uma participação efetiva como presidente de honra, assim como acontece hoje no FAC. Na semana passada eu reativei a sala do FAC, que fica no mesmo prédio do Instituto Mirim, o que me permitirá o acompanhamento das atividades da entidade e estar próxima dessa realidade. Vamos unir forças para garantir o cumprimento das políticas públicas em defesa da juventude, contribuindo na oferta de melhores condições de aprendizado e a garantia do encaminhamento para o mercado de trabalho”, disse a primeira-dama de Campo Grande.

A vice-prefeita, Adriane Lopes, também acompanhou a assembleia ordinária e garantiu apoio aos trabalhos do Instituto Mirim. “Desde o ano passado, eu e a primeira-dama caminhamos juntas no desenvolvimento do trabalho conjunto em defesa da parcela mais carente da nossa sociedade, e aqui no Instituto Mirim não será diferente. Vamos unir forças e somar com a diretoria e todo o conselho do IMCG, para contribuir em tudo o que for possível”, ressaltou.

Confira a composição da nova diretoria do IMCG, que tomará posse durante a próxima assembleia ordinária, marcada para o dia 7 de fevereiro, no auditório da unidade centro:

Presidente: Mairy Batista de Souza

Diretora-executiva: Sonia Marcia de Lira Ramos

Conselho Deliberativo: Gilberto Kodjaoglanian di Giorgio, Theodossi Kalache Neto e Erotildes Martins Rodrigues de Oliveira

Conselho Fiscal: Soraya Fadul Gonçalves, Ilana Cristina Miltos e Jucelma Fernandes Rocha