Campo Grande Instituto traz método inovador de avaliação e desenvolvimento de potencialidades

Cada atividade profissional exige funções cognitivas específicas, as quais são determinantes no sucesso do indivíduo, uma vez que interferem na sua forma de aprender, de trabalhar e até de tomar decisões. Identificar as áreas cerebrais utilizadas nos processos mentais permite elevar a eficiência pessoal, tanto com a potencialização dos aspectos dominantes como com o desenvolvimento das funções faltantes.

O Instituto de Potencialidades Humanas traz para Campo Grande esses e outros conhecimentos sobre o perfil cerebral e funcionamneto cognitivo, obtidos com os significativos avanços na área da cognição e da neurociência. Com um método inovador, o IPH faz uso combinado de ferramentas que permitem o mapeamento das funções cognitivas e perfil cerebral, ou seja, a identificação de uso das diferentes áreas cerebrais, o que permite a compreensão dos potenciais de cada indivíduo e das habilidades que precisam ser desenvolvidas.

Entender as preferências cerebrais traz resultados concretos tanto no desempenho das diferentes atividades profissionais, como nas decisões do dia a dia. “As avaliações mostram com muita clareza quais os processos utilizados para elaborar o pensamento, ou seja, chegamos ao ‘sistema operacional’ que é próprio e individual de cada um”, afirma a diretora do Instituto, Daniela Zamboni Guimarães.

O método do IPH combina avaliação do perfil cerebral e a Avaliação da Modificabilidade Cognitiva tendo como base a teoria da Modificabilidade Cognitiva e Teoria da Mediação na Aprendizagem. Esta última foi desenvolvida pelo psicólogo israelense Reuven Feuerstein e obteve sucesso ainda no pós-guerra, quando utilizada no desenvolvimento de crianças sobreviventes do holocausto.

Inédita no Brasil, a avaliação é largamente utilizada em países como Japão, Estados Unidos, França, Itália e Israel. “O método permite identificar as necessidades de investimento para desenvolver habilidades que são essenciais para o bom desempenho do indivíduo em todos os âmbitos de sua vida”, destaca a especialista.

Daniela reforça que a metodologia serve tanto para ajudar nos processos de aprendizagem, pois indentifica como a pessoa aprende, como na orientação na escolha da profissão e na identificação de formas de agir que são determinantes para o sucesso do indivíduo na vida pessoal. “Diante dos desafios apresentados pela dinâmica crescente da vida moderna, vai se destacar quem souber lidar melhor com as próprias habilidades. Mas, para isso, primeiro é preciso identifica-las”, afirma.

