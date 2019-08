TERMINAIS COM INTERNET? Internet gratuita chega a postos e será estendida a terminais e 14 de Julho Mais onze unidades de saúde de Campo Grande serão contempladas a partir desta quarta-feira

Diretor da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, mostra passo a passo para se conectar à rede Foto: (Foto: Fernanda Palheta)

A partir desta quarta-feira (14), as pessoas atendidas em onze unidades de saúde de Campo Grande poderão se conectar em rede de internet gratuita sem fio. A medida foi lançada na manhã de hoje, no Paço Municipal, e expande os pontos de sinal gratuito que hoje contemplam cinco locais da Capital.

Segundo o diretor-presidente da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Paulo Fernando Garcia Cardoso, a ampliação do programa “Conecta Campo Grande” prevê troca e instalação de equipamentos mais modernos e potentes, com pontos de 30 MB dedicados (sinal institucional). A velocidade da internet pode aumentar para até 100 MB, de acordo com análise quantitativa da demanda.

A prefeitura investiu R$ 1,5 mil em cada novo aparelho. A internet gratuita chega nesta quarta nas salas de espera dos CRSs (Centros Regionais de Saúde) Aero Rancho, Nova Bahia, Coophavila II e Tiradentes; das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Universitário, Vila Almeida, Santa Mônica e Cel. Antonino; e das Clínicas da Família do Iracy Coelho, Caiobá e Nova Lima.

O sinal já contempla as UPAs Leblon e Moreninhas, além da Praça Ary Coelho, Orla Ferroviária e Cidade do Natal.

“Queremos dar acesso à comunicação para quem está nas unidades, poder mandar mensagem para a família”, disse Cardoso. Segundo ele, equipes da prefeitura instalam placas nesta terça-feira para orientar o uso da internet nas unidades.

O usuário precisa se cadastrar com CPF e criar senha para utilizar a rede. O primeiro passo é se conectar ao sinal, o que automaticamente abre a página de cadastro no navegador de internet. A senha será a mesma para todos os pontos disponibilizados pela administração municipal.

O usuário é desconectado após duas horas de uso, como medida para evitar sobrecarga da rede. Porém, pode voltar a acessar imediatamente depois.

Novos pontos – Conforme o diretor-presidente da Agetec, a agência deve levar o sinal gratuito para todos os Cras (Centros de Referência da Assistência Social) da Capital até o fim de agosto. A previsão é de expandir o Conecta Campo Grande para os terminais de ônibus, após reforma anunciada pela prefeitura.

Outro local nos planos da Agetec é a Rua 14 de Julho, cuja reforma deve ser entregue em novembro já com internet gratuita em toda sua extensão.