IPTU IPTU vence no dia 11 de fevereiro, com desconto de 10% no pagamento à vista

05/02/2019 às 10:47 Comentar Compartilhar

O IPTU/2019 vence na próxima segunda-feira, 11 de fevereiro, e pode ser pago com parcela única, aproveitando os 10% de desconto. Já os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, o desconto é de 5% na primeira parcela para pagamento até dia 11 de fevereiro. Para obter os descontos, o contribuinte não deverá estar inscrito na Divida Ativa com pendência de débitos. De posse do carnê, o contribuinte poderá pagar o IPTU/2019 em qualquer agência bancária conveniada. No site da Prefeitura, o contribuinte tem a possibilidade de retirar a segunda via para efetuar o pagamento. Para receber o carnê em casa, o contribuinte pode atualizar o endereço pelo site. Parcelamentos: Parcela única – Até R$ 50,00 Duas parcelas – Acima de R$ 50,00 até R$ 100,00 Três parcelas – Acima de R$ 100,00 até R$ 150,00 Quatro parcelas – Acima de R$ 150,00 até R$ 200,00 Cinco parcelas – Acima de R$ 200,00 até R$ 250,00 Seis parcelas – Acima de R$ 250,00 até R$ 300,00 Sete parcelas – Acima de R$ 300,00 até R$ 350,00 Oito parcelas – Acima de R$ 350,00 até R$ 450,00 Nove parcelas – Acima de R$ 450,00 até R$ 500,00 Dez parcelas – Acima R$ 500,00 Quitação das parcelas vincendas do IPTU Da 2ª a 10ª parcela 11 de março de 2019 – 7% (sete por cento). Da 3ª a 10ª parcela 10 de abril de 2019 – 6% (seis por cento) Da 4ª a 10ª parcela 10 de maio de 2019 – 5% (cinco por cento) Da 5ª a 10ª parcela 10 de junho de 2019 – 5% (cinco por cento) Da 6ª a 10ª parcela 10 de julho de 2019 – 5% (cinco por cento) Da 7ª a 10ª parcela 12 de agosto de 2019 – 5% (cinco por cento) Da 8ª a 10ª parcela 10 de setembro de 2019 – 5% (cinco por cento) Da 9ª a 10ª parcela 10 de outubro de 2019 – 5% (cinco por cento) A Central de Atendimento, antiga Câmara Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge n. 500, Centro, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.