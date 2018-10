Irmãs Irmãs de 15 e 10 anos desaparecem após saírem de escola na Capital Meninas foram vistas pela última vez no bairro Guanandi

Raquel Yasmim Borges Matos, 15 anos, e a irmã Rayanne Borges Matos, 10 anos, estão desaparecidas desde o final da tarde de ontem (4). Elas foram vistas pela última vez no bairro Guanandi, na Capital.

Segundo a mãe das adolescentes, Mara Ajala, as filhas desapareceram por volta das 17h10, ao saírem da Escola Municipal Professor Plínio Mendes dos Santos, onde estudam. Desde então, a família perdeu o contato com as menores.

O desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil e qualquer informação do paradeiro das meninas pode ser repassada à investigadora Maria Campos pelos telefones (67) 99987-8989 ou 99230-8767.