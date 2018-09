Vereador João César Mattogrosso João César Mattogrosso chama atenção para o Dia Municipal de Conscientização da Fibrose Cística

Instituído no calendário oficial do município pela Lei n. 5.979/18, o Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística ocorre no dia 5 de Setembro e foi proposto no legislativo municipal pelos vereadores João César Mattogrosso, Dr. Lívio e André Salineiro, do PSDB.

A matéria foi proposta a partir da iniciativa da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística – ASMFC, que solicitou o apoio dos parlamentares para destacar o tema na Capital. A doença ainda é pouco conhecida e possui um tratamento complexo, sendo necessária uma equipe multidisciplinar, envolvendo psicólogos, assistente social, farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas, além da equipe médica. Segundo dados da ASMFC, atualmente há 45 casos confirmados da doença em Mato Grosso do Sul, sendo 9 em Campo Grande.

Especialistas apontam que a Fibrose Cística é causada por uma alteração no DNA que conduz o organismo a produzir secreções espessas que obstruem pulmões e pâncreas. A doença não é contagiosa e se manifesta basicamente com sintomas respiratórios, gastrointestinais e presença excessiva de cloro no suor, por isso popularmente conhecida como a “doença do beijo salgado”.

Para presidente da ASMFC, Nelcila da Silva Masselink, a doença é pouco divulgada. “A Fibrose Cística é uma doença genética, não é contagiosa e a mais comum das doenças raras, que atinge o sistema respiratório e digestivo. Sou avó de um fibrocístico, muitos não sabem o que é a doença, ela é pouco divulgada, por isso, pouco conhecida”, destaca.

A representante da associação ressalta ainda os desafios enfrentados para o tratamento. “Nós estamos em constante conscientização para o alerta da doença. Atualmente nós temos uma legislação completa, mas ainda enfrentamos problemas com o atraso da medicação concedida pelo Governo Federal, que é vital para evitar os casos de óbito precoce”, pontua Nelcila.

O diagnóstico é estabelecido quando um paciente com sintomas sugestivos ou teste de triagem neonatal alterado possui duas dosagens de cloro no suor alteradas, também podendo ser identificado em teste genético através de mutações. A realização do “teste do pezinho” é fundamental, pois permite realizar o diagnóstico da Fibrose Cística antes do aparecimento dos primeiros sintomas da doença, melhorando muito o prognóstico dos pacientes.

Com o objetivo de conscientizar a população e dar maior visibilidade para doença, os vereadores apresentaram a proposta para instituição de um dia específico no Calendário Oficial de Eventos do Município, para que sejam desenvolvidas campanhas publicitárias, institucionais e seminários que alertem para importância de um diagnóstico precoce, já que os sintomas podem ser confundidos com outras doenças, como asma e pneumonia.

Coautor da proposta, o vereador João César Mattogrosso ressalta que a saúde deve receber atenção especial. “Nós fomos procurados pela Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística e prontamente fiz questão de atender a solicitação, porque acredito que a saúde deve ser priorizada e que a informação faz a diferença para o diagnóstico precoce de doenças mais incomuns como esta”, aponta o parlamentar.