MS Jovem morre em acidente a menos de 200 metros de casa em Campo Grande Amanda estava chegando em casa quando bateu em uma camionete estacionada na rua

Caminhão onde Amanda bateu estava estacionado regularmente Foto: Rodrigo Grando / TV Morena

Amanda Gameiro, de 27 anos, estava chegando em casa na madrugada deste sábado (21) quando bateu o veículo modelo Voyage que dirigia na traseira de uma carreta, que estava estacionada. O acidente aconteceu por volta de 4:20h, na Praça do Papa em Campo Grande, MS. Segundo a polícia, o caminhão estava estacionado regularmente e com as faixas refletoras visíveis. A jovem estava sozinha e morreu no local, que fica a menos de 200 metros do condomínio onde ela morava com a família. A mãe soube da morte da filha no momento em que nossa equipe estava no local. Ela foi amparada pela família e pelos vizinhos.