Denúncia Anônima Jovens são presos com 461 quilos de maconha na capital A droga seria transportada para São Paulo

Dois jovens de 19 anos foram presos na tarde deste domingo (03) com 461 quilos de maconha em sua residência no Bairro Itamaracá, em Campo Grande. A polícia chegou até os jovens após uma denúncia anônima.

Kaila e Gustavo contaram aos policias que o entorpecente seria transportado para São Paulo (SP), sendo 445 quilos distribuídos em tabletes e outros 16 quilos de sementes. Gustavo admitiu já ter sido preso anteriormente por roubo a agência dos Correios, tendo permanecido por sete meses no Presídio de Trânsito da Capital.

O flagrante contou com a participação de equipes da Polícia Militar dos pelotões do Tiradentes, Moreninhas e Gecam (Grupamento Especializado com o Apoio de Motocicletas).

Ambos os jovens foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga, enquanto a droga foi transportada até a sede do Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).