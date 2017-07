Justiça Eleitoral Justiça Eleitoral levará serviços a Secretaria de Estado de Saúde

Entre os dias 01 e 04 de agosto, das 08h30 às 13h30, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) promove na sede da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), em Campo Grande, inúmeros serviços da Justiça Eleitoral, das

No local, serão disponibilizados serviços como alistamento eleitoral (primeiro título), emissão de segunda via, revisão de dados do cadastro eleitoral e transferência do título.

Todos os procedimentos serão feitos com a coleta de dados biométricos do eleitor, que se tornou obrigatório aos eleitores da Capital, sob pena de cancelamento do título eleitoral.

O eleitor deve apresentar carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional; ou certidão de nascimento ou casamento.

Pessoas do sexo masculino, maior de 18 anos e que irá fazer o título pela primeira vez, também deverá apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado fica no Bloco V, Parque dos Poderes, em Campo Grande.